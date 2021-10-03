بدء الكشف الطبي واستقبال أوراق الطلاب الجدد بكلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق

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بدأت كلية التكنولوجيا والتنمية، اليوم الأحد، أولي إجراءات الكشف الطبي وإستقبال أوراق الطلاب الجدد المرشحين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2021/2022، وسط حزمة من الإجراءات والتدابير التنظيمية التي دشنتها إدارة الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عماد قمحاوي عميد الكلية .

وأكد عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، أن الكلية اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير التي تسهم في توفير جو مناسب للطلاب الجدد في اجراءات الكشف الطبي وتقديم أوراقهم لإدارة شؤون الطلاب، حيث أصدر توجيهات واضحة لعمل الترتيبات اللازمة لضمان راحة الطلاب وأولياء أمورهم، وتأمين عملية تقديم الملفات بسهولة، وكذلك رفع درجات الاستعداد القصوى لإدارة شؤون الطلاب، والتأكيد على عدم الغياب لأى من أفرادها، وتواجد جميع الإداريين بأماكنهم لمباشرة أعمالهم الموكلة إليهم .

وقالت الدكتورة رشا محمد أشرف، مديرة العيادة الطبية بالكلية، وعضو لجنة الكشف الطبي، أن اللجنة بدأت أولي إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين بالفرقة الأولي للعام الجامعي الجديد 2021/2022 الذين تم تسجيلهم على الموقع مسبقا ويستمر الكشف لمدة أسبوعين، حيث تم تخصيص مقر اللجنة الطبية بكلية علوم ذوي الاعاقة، وأشارت أن الهدف من أجراء الكشف الطبي هو الوقوف على حالة الطلبة الطبية، ومعرفة الحالات المرضية المختلفة بهدف توفير الخدمة الطبية المناسبة لهم، وذلك من خلال إنشاء ملف صحي لكل طالب على حده يستفاد به طوال سنوات الدراسة بالكلية.

وتكونت اللجنة من الدكتورة رشا محمد أشرق طبيب بشري، والدكتور محمود الغمري طب أسنان، والدكتورة شرين محمد طب اسنان، والدكتورة هند شفيق طب أسنان، ومنال عبدالعزيز تمريض ،و إسماعيل عراقي مسجل بيانات، كما ساهم طلبة اتحاد الكلية في مشاركة فعالة ومتميزة منهم في تنظيم واستقبال الطلاب الجدد وذلك بالتزامن مع إستقبال العام الدراسي الجديد، حيث حرص اتحاد الطلبة على مراجعة، وترنيب أوارق ترشيح التنسيق، والأوارق المطلوبة للتقديم بالكلية بعد تسلمها من الطلاب الجدد، تسهيلا على الطلاب واولياء الامور لمواجهة التكدس وتفادى تعطيل مصالح أبناء الكلية الجدد، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع موظفي شؤون الطلاب لمراجعتها والتأكد من إستيفاء كل الاوراق المطلوبه للتقديم .

وأوضحت مديرة شؤون الطلاب بالكلية ،أن الأوراق المطلوبة تتمثل في أصل شهادة الثانوية العامة مع خمس صور ضوئية، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر للإناث وللذكور يجب أن يكون بها الرقم الثلاثي وخمس صور ضوئية، بالإضافة إلى ثلاثة صور من بطاقة الرقم القومى للطالب، وصورتان من بطاقة الترشيح بالكلية، وعدد ستة صور شخصية 4x6 ونموذج 2 جند من قسم الشرطة التابع له الطالب «للذكور فقط»، ومن أتم 18 عاما يجب إحضار نموذج 6 جند من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب، وعن رسوم الدراسة بالكلية فيكون الدفع بالفيزا