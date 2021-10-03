متخصص في الشأن العسكري: السادات ارتقى من درجة الإسلام إلى الايمان

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كشف الحسيني عبدالفتاح، المتخصص في الشأن العسكري، إن حرب أكتوبر تتكثل في الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أن هذا الرجل أطلق عليه بالرئيس المؤمن حيث هناك درجات ومقامات في الرؤساء، موضحًا أن الآية الكريمة تقول «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، لافتًا إلى أن الرئيس أنور السادات ارتقى من درجة الإسلام إلى درجة الايمان.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هذه الدرجة تأتى من كثر الإيمان والعمل والطاعة مع الله، مشيرًا إلى أن الراحل محمد أنور السادات كان مخلص ويحب بلده ومر بتجارب عنيفة وسُجن بالفعل وخرج من كل تلك المعاناة يحب مصرومحب لوطنه ومدافع عن الدولة.

وتابع: «الرئيس محمد أنور السادات المؤمن المصلي والذي صوره المصور وهو يصلي عنفة وقال له ”لماذا تفضح علاقتى بربي»، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات كان يجتمع مع قادة الجيش بالنهار ويتواصل في ظلمات الليل مع المرحوم محمد خليل خطيب والشيخ محمود خليل ومع علماء الأمة ممن يعتقد فيهم الصلاح والذين ينصحوه لله لصالح مصر والدولة، وفي الصباح نلقي قرارات الرئيس التي تمزج بين القوة العسكرية والصلاح من علماء الدين».