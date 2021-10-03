محافظ الفيوم يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد (تفاصيل)

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استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأحد، اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد الجديد، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية، التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، وذلك لبحث ومناقشة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على تذليلها لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وعدد من مسئولي هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الفيوم، لتطوير وتأهيل أصول الدولة، ممثلة في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق أعلى إستفادة بما يعود بالنفع على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه خلال اللقاء استعرضت مدير المكتب الفني بهيئة تنمية الصعيد، المشروعات التي قامت الهيئة بإعادة تأهيلها وتطويرها والانتهاء منها ودخولها الخدمة، والمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات الأخري المخطط لتنفيذها، موضحة أنه تم الانتهاء من بعض مراحل رفع كفاءة وتطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة «موقف الحواتم» للسيارات حيث بدأ تشغيل للمشروع.

كما استعرضت المشروع القومي للحفاظ على الحرف التراثية بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، من خلال إقامة مشروع متكامل لإنتاج المادة الخام من الحرير، بالإضافة إلى إقامة ورش لتدريب الشباب، وتسويق منتجات القرية من السجاد والمنتجات الحرفية، وكذا مشروع مصنع أعلاف جرفس بمركز سنورس، لزيادة إنتاجية المصنع وتوفير المزيد من فرص العمل به.

ومن جهته، أشار محافظ الفيوم، إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، لإعادة تطوير وتأهيل ورفع كفاءة عدداً من المشروعات المتعثرة بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتاً إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة بهذا الشأن، وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا في الفيوم.

وأكد «الأنصاري» أن المحافظة لديها طموح كبير لزيادة التعاون والشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، كونها واحدة من الهيئات الواعدة التي تعمل جاهدة لإعادة تنمية صعيد مصر، لافتاً إلى أهمية التشابك وتحريك كافة الأجهزة التنفيذية في اتجاه واحد لتحقيق حلم أهالي الفيوم في تنمية حقيقية على أرض الواقع.

وكشف المحافظ، أننا اليوم بصدد حصر التحديات التي تواجه تنفيذ كافة المشروعات التنموية التي تقوم هيئة تنمية الصعيد بإعادة تطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تذليلها على الفور، مثمناً جهود الهيئة ودورها في رفع كفاءة وإعادة تشغيل تلك المشروعات على أرض المحافظة.

وفى ختام كلمته، قدم محافظ الفيوم شكره لمسئولي هيئة تنمية الصعيد على الجهود التي يبذلونها من أجل تطوير وتأهيل عدد من المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظة.

فيما أعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد الجديد، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لحفاوة الاستقبال والتعاون المستمر مع الهيئة في تذليل كافة العقبات، وذلك لسرعة تطوير وتأهيل المشروعات في ضوء المواعيد والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، موضحاً أن هذه الزيارة هي الثانية للفيوم، المحافظة الواعدة التي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية المتفردة.

وأشاد رئيس الهيئة، بجهود محافظ الفيوم المستمرة لإعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، وتنفيذ مشروعات تنموية جديدة تعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إنجاز العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية لصالح أهالينا في الفيوم.

وأوضح «صالح» أن الهيئة تعمل في 10 محافظات بصعيد مصر، وأن رؤيتها تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، والحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير المسكن اللائق وفرص العمل المناسبة، لافتاً إلى حجم المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض محافظة الفيوم، وأن المرحلة القادمة ستحظي بالمزيد من الشراكة والتعاون.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أنه خلال اللقاء، تم طرح كافة المطالب والاحتياجات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد على أرض المحافظة، وفي هذا الصدد وجه المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة من مسئولي المحافظة والهيئة، للعمل معاً على تحقيق تلك المطالب في أسرع وقتٍ ممكن للانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطن الفيوم.

وعقب اللقاء، قام رئيس هيئة تنمية الصعيد والوفد المرافق له، بتفقد عدداً من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة.