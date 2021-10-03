«كتاب ونقاد السينما» تصدر بيانا حول مهرجان الإسكندرية

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أصدرت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بيانا حول ما وصفته بـ«بعض التجاوزات بحق مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي».

وأوردت الجمعية في بيانها: «تابعنا خلال الأيام الماضية المنشورات الصادرة عن أحد المواقع الإلكترونية المنسوبة إلى إحدى الصحفيات..والذي أسند إلى إدارة المهرجان وخاصة رئيسه بعض التصرفات غير اللائقة والعارية تماما من الصحة، فنحن لسنا في حاجة إلى التأكيد على القيمة الفنية والتاريخية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وكونه من أكبر مهرجانات المنطقة وأهمها«.

وأضافت: «فإننا نهيب بالصحفيين توخي الدقة في الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة قبل نشرها سواء من المركز الصحفي للمهرجان أو من في اللجنة المنظمة والسيد رئيس المهرجان.

وتابعت الجمعية في بيانها: «كما ينبغي التأكيد أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما أثير من اتهامات جاءت بعيدة تماما عن الحقيقة كما يجرى إتخاذ المزيد من الإجراءات لحفظ حقوق المهرجان والقائمين عليه».