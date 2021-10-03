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إسبانيول ضد ريال مدريد: ابناء كتالونيا يذيقون الميرنجي أول هزيمة له في الدوري الإسباني

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إسبانيول ضد ريال مدريد: ابناء كتالونيا يذيقون الميرنجي أول هزيمة له في الدوري الإسباني إسبانيول ضد ريال مدريد: ابناء كتالونيا يذيقون الميرنجي أول هزيمة له في الدوري الإسباني

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سقط ريال مدريد خارج قواعده ضد إسبانيول بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الثامنة من لا ليجا.

ونجح فريق أقليم كتالونيا من تحقيق فوزه الثاني فقط هذا الموسم، وهو ما يعد أكبر فوز (من حيث الأهمية) للمدرب فيسنتي مورينو في قيادته للفريق.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع لاعب ريال مدريد السابق، راؤول دي توماس.

وعزز أليكس فيدال تقدم إسبانيول بهدف ثان بعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني، لكن المتألق كريم بنزيما قلص الفارق لهدف قبل 19 دقيقة من نهاية المباراة.

النتيجة رفعت من رصيد إسبانيول إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في قمة الترتيب، مع تعرض الميرنجي لهزيمتهم الأولى في الدوري هذا الموسم.

رجل المباراة:

حصل المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، على أعلى تقييم من موقع فوت-موب.

لاعب ريال مدريد سجل هدف الفريق الوحيد، راوغ بنجاح في 4 مناسبات وصنع 4 فرص للتهديف.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بنزيما سجل 9 أهداف وصنع 7 في أول 8 جولات من الدوري هذا الموسم، لا يوجد لاعب أخر لديه عدد مساهمات تهديفية أكثر من المهاجم الفرنسي على مستوى جميع لاعبي مسابقات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى في موسم 2021/2022 (16).

- راؤول دي توماس هو أول لاعب من إسبانيول يسجل ضد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد خلال نفس الموسم من لا ليجا منذ راؤول تامودو في موسم 2007/2008.

- ريال مدريد خسر أول مباراة له خارج قواعده في الدوري بعد 18 مباراة متتالية بدون خسارة (فاز 12 وتعادل 6). الفريق اليوم كان على بعد رقم قياسي في تاريخ لا ليجا في حال أن تفادى الخسارة للمباراة رقم 19، قبل أن يحرمه من ذلك الفريق الكتالوني.

- هذه هي أول خسارة لريال مدريد خارج قواعده في لا ليجا للمرة الأولى منذ الخسارة في نوفمبر 2020 ضد فالنسيا (4-1).

المصرى اليوم

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