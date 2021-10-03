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بمشاركة 11 منتخباً.. انطلاق  بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر

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بمشاركة 11 منتخباً.. انطلاق  بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر بمشاركة 11 منتخباً.. انطلاق  بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر
"المسحل" يثمّن الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي

بمشاركة 11 منتخباً.. انطلاق  بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر

تنطلق، غداً الاثنين، بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم ، والتي تحتضنها المملكة في الفترة من 4-12 أكتوبر الجاري بمدينتي الدمام والخبر وبمشاركة 11 منتخباً.

وكانت قرعة البطولة التي أقيمت يوم 12 سبتمبر الماضي أسفرت عن وقوع منتخبات: الأردن، اليمن، الكويت وعمان في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من منتخبات: فلسطين، الإمارات، لبنان والعراق، بينما يأتي الوطني على رأس المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي البحرين وسوريا.

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر مباريات البطولة، حيث تقام مباراتا المنتخب السعودي في دور المجموعات على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق وطيب الإقامة في بلدهم الثاني، وأن تخرج النسخة الجديدة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً في أحسن صورة.

وثمّن "المسحل" الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والذي أسهم في احتضان العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى في المملكة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في كرة القدم وهو الدعم الذي كان من بين ثماره احتضان هذه البطولة.

ووجّه رئيس الاتحاد السعودي الشكر الجزيل لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على جهوده؛ من أجل تذليل كل العقبات، وتسهيل كل الأمور لاستضافة هذه البطولة، متمنياً التوفيق للمنتخب السعودي بتقديم صورة مشرفة، وتحقيق اللقب ليضاف إلى سلسلة النجاحات الأخيرة للكرة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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