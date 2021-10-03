"الموارد البشرية" بالرياض تتابع التزام المطاعم والمقاهي والتموينات بتوطين أنشطتها

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بالتزامن مع بدء تطبيق القرار

بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي والتموينات والأسواق المركزية، وبقيادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، نفّذت الفرق الرقابية بمكتب عمل الرياض، مساء أمس، جولات ميدانية على أحد المجمعات التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة مدى التزام المحلات بتطبيق القرارات، فيما أسفرت الجولات عن رصد أكثر من ١٨ مخالفة تنوعت ما بين توطين وعدم وجود عقود عمل واختلاف المهن.

وقال الدكتور الحربي: إن القرارات تشمل قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة "المولات"، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في تلك المجمعات.

كما تشمل زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. وتشمل أيضًا زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.