أسرة توفيق عكاشة تصدر بيانا عن حالته الصحية

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أصدرت أسرة الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة بيانا حول حالته الصحية مشيرة إلى استقرار حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة قبل يومين.

وأشارت أسرة توفيق عكاشة خلال بيانها إلى أنه غادر المستشفى وعاد إلى منزله حيث تم منع الزيارة عنه لمدة أسبوع نظرا للظروف الصحية المتعلقة بڤيروس كورونا والتى تمر بها البلاد.

ووجهت أسرة توفيق عكاشة خلال بيانها الشكر لفريق الأطباء المعالج، لافتة إلى أنه كان يعانى من بعض المشاكل بجهاز المسالك البولية. وخضع الإعلامي توفيق عكاشة لعملية جراحية، الجمعة الماضي.

وكان توفيق عكاشة قد صرح مؤخرا بأنه خضع لفحوصات دقيقة بالمنصورة، وأثناء الفحص وجد أنه يعاني أيضا من بعض المشاكل في المسالك البولية، مما أدى إلى تواجده بمركز الجراحة بأحد مراكز علاج المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة.