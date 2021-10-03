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تعرف على كواليس الجلسة بين مدرب الأهلي ومحمد هاني

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تعرف على كواليس الجلسة بين مدرب الأهلي ومحمد هاني تعرف على كواليس الجلسة بين مدرب الأهلي ومحمد هاني

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عقد سامي قمصان مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جلسة قبل مران اليوم الأحد مع ظهير أيمن الفريق محمد هاني.

وحرص سامي قمصان على الرفع من الروح المعنوية للاعب والإشادة به خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال مباراة الغابة الودية الأخيرة التي سجل خلالها هدفاً.

وكشف سامي قمصان للاعب خلال الجلسة بينهما أنه لا يوجد في الأهلي لاعب أساسي وأخر بديل وإنما سيحصل على الفرصة دائماً الأحق بها واللاعب الذي يجتهد لحجز مكانه في التشكيلة.

وتسيطر على محمد هاني حالة من الغضب الشديد منذ فترة والاستياء بسبب استبعاده من المباريات بشكل مستمر لصالح زميله أكرم توفيق الذي أثبت كفاءة كبيرة في مركز الظهير الأيمن.

المصرى اليوم

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