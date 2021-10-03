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أجاي يهدد الأهلي باللجوء للاتحاد الدولي «فيفا» بعد وضع على قوائم الانتظار (تفاصيل)

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أجاي يهدد الأهلي باللجوء للاتحاد الدولي «فيفا» بعد وضع على قوائم الانتظار (تفاصيل) أجاي يهدد الأهلي باللجوء للاتحاد الدولي «فيفا» بعد وضع على قوائم الانتظار (تفاصيل)

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أزمة جونيور أجاي، اللاعب النيجيري و الأهلي قد تتحول إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاصة بعد وضع اللاعب على قوائم الانتظار تمهيدا لفسخ عقده خلال هذا الموسم.

وفجر أحمد شوبير حارس مرمى منتخب والأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد خلال برنامجه الإذاعي، أن جونيور أجاي يقد يلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال أحمد شوبير: «أجايي قد يلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهناك كلام بهذا الشأن، كما يقال إن النادي الأهلي قام بتحويل جزء من مستحقاته لحساب اللاعب».

وقال حارس الأهلي السابق، إنه حتى لو دفع مسؤولو الأهلي جزءا من مستحقات المحترف النيجيري، فإنه ما زال من حق «أجايي» اللجوء لـ«فيفا».

وأكد أن قائمة الانتظار اختراع مصري، ولا توجد في العالم، ولا يعترف بها الاتحاد الدولي، لذا سيكون على الأهلي، دفع مستحقات أجايي كاملة، لأن الوضع الحالي يعتبر فسخا لتعاقد اللاعب قبل نهايته.

المصرى اليوم

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