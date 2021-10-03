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موسيماني يناقش برنامج إعداد الأهلي مع جهازه المعاون

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موسيماني يناقش برنامج إعداد الأهلي مع جهازه المعاون موسيماني يناقش برنامج إعداد الأهلي مع جهازه المعاون

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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الحرس الوطني التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع معاونيه للوقوف على التصور النهائي للمرحلة المقبلة، التي تسبق السفر إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد المدير الفني محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة وتجديد دوافع اللاعبين.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في جزء من التدريبات الجماعية، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن بيرسي تاو سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمام الغابة انتهت بفوز الفريق بـ٧ أهداف دون رد، ثم منح الجهاز الفني راحة ثلاثة أيام للاعبين قبل أن يواصل استعداداته اليوم لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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