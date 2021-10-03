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لرفع الجاهزية... اجتماع يستعرض خطة أمانة الطائف لموسم الأمطار

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استعراض المواقع الحرجة لوضع فرق العمل وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة

لرفع الجاهزية... اجتماع يستعرض خطة أمانة الطائف لموسم الأمطار

عقدت أمانة الطائف اليوم اجتماعاً برئاسة أمينها الدكتور أحمد القثامي ووكلاء الأمانة ومديري الإدارات لاستعراض خطة الأمانة لموسم الأمطار 1443هـ ورفع درجة الجاهزية.

واستعرض الاجتماع المواقع الحرجة التي تشهد تجمع مياه الأمطار ووضع فرق العمل وتزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، لمناقشة جاهزية شبكات ومحطات تصريف مياهالأمطار، وتنظيف شبكات الأنفاق، وجاهزية المضخات والمولدات والمضخات الاحتياطية.

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز فريق العمليات بالبلديات الفرعية، ورفع درجة جاهزية كفاءة شبكات التصريف، وإجراءات الصيانة الدورية منافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات والعبارات في كافة الطرق والشوارع في المحافظة.

لرفع الجاهزية... اجتماع يستعرض خطة أمانة الطائف لموسم الأمطار

لرفع الجاهزية... اجتماع يستعرض خطة أمانة الطائف لموسم الأمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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