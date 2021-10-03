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"بداية بسيطة جداً".. بدء خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا

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"بداية بسيطة جداً".. بدء خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا "بداية بسيطة جداً".. بدء خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا
"المنقوش" أشارت إلى الحاجة لتنظيم شامل لخروج المرتزقة

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم (الأحد)، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا.

وقالت نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح: "هي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر، وما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته أفاد مصدر عسكري بارز في القوات المسلحة الليبية، بالبدء الفعلي لعمليات انسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، تنفيذاً لمهام لجنة "5+5" بالتنسيق مع الدول الفاعلة في الملف الليبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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