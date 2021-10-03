بحضور الرباعي الخطر.. "رين" يضرب باريس بثنائية

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في مفاجأة من العيار الثقيل قطع فريق رين سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان؛ حيث تغلب عليه 2-0، الأحد، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح جايتان لابورد التسجيل لرين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم أضاف زميله فلافيان تايت الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وقد ألغى الحكم هدفًا للنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب سان جيرمان في الدقيقة 68 بداعي التسلل.



وحقق رين الفوز في مباراة اليوم رغم مشاركة القوة الهجومية الضاربة لسان جيرمان؛ حيث لعب كيليان مبابي أمام نيمار وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.



ورفع رين رصيده إلى 12 نقطة ليقفز من المركز الرابع عشر إلى المركز السابع بجدول الدوري؛ حيث كان الفوز هو الثالث للفريق هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات.



أما باريس سان جيرمان، فقد تلقى الهزيمة بعد ثمانية انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في الصدارة.