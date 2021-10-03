أخبار عاجلة

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مستشار رئيس الإمارات : حان الوقت لإدارة التنافس مع إيران وتركيا

Print
مستشار رئيس الإمارات : حان الوقت لإدارة التنافس مع إيران وتركيا مستشار رئيس الإمارات : حان الوقت لإدارة التنافس مع إيران وتركيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مستشار رئيس الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده تحاول إدارة التنافس الدائر منذ فترة طويلة مع إيران وتركيا عن طريق الحوار لتجنب أي مواجهات جديدة في المنطقة.

وقال قرقاش، في مؤتمر السياسة العالمية أمس السبت، إن هناك عدم تيقن بشأن مدى التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة ومخاوف من «حرب باردة وشيكة» بين واشنطن وبكين.

وأوضح قرقاش: «سنرى في الفترة المقبلة حقيقة ما سيحدث فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في المنطقة. لا أعتقد أننا نعرف بعد، لكن أفغانستان كانت اختبارا بالتأكيد، وصراحة كان اختبارا مقلقا للغاية».

وأضاف المسؤول الإماراتي: «جزء مما يتعين علينا القيام به هو إدارة منطقتنا بشكل أفضل. هناك فراغ وكلما كان هناك فراغ ظهرت مشكلات».

وبين قرقاش: «إعادة دراسة تركيا في الفترة الأخيرة لسياساتها تجاه وجماعة الإخوان المسلمين والسعودية وغيرها أمر مرحب به جدا. وأعتقد أن من بالغ الأهمية بالنسبة لنا أن نأتي لمنتصف الطريق وأن نتواصل».

وأضاف: «الأتراك كانوا إيجابيين جدا بشأن ما نقوله لهم... لكن هل أنا واثق للغاية إزاء التواصل مع إيران؟ نعم. هل أنا واثق من أن إيران ستغير مسارها الإقليمي؟ يتعين على القول إنني سأكون أكثر واقعية هنا لكنني أراهن على أن إيران قلقة كذلك بشأن الفراغ والتصعيد».

وقال قرقاش إن جائحة وضعت الأولويات غير السياسية في الصدارة وإن مبعث القلق الحقيقي الآن هو مواجهة تبعات الصراع بين الولايات المتحدة والصين«.

وتابع: «كلنا قلقون للغاية من حرب باردة وشيكة. هذه أنباء سيئة لنا جميعا لأن فكرة الاختيار تمثل إشكالية في النظام الدولي وأعتقد أن الأمر لن يكون سهلا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر