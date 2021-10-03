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إزالة ١٥ مطبًا صناعيًا عشوائيا بقرية المحروسة في قنا

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إزالة ١٥ مطبًا صناعيًا عشوائيا بقرية المحروسة في قنا إزالة ١٥ مطبًا صناعيًا عشوائيا بقرية المحروسة في قنا

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أزالت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة عبدالحميد محمود، رئيس القرية، الأحد، 15 مطب عشوائي بالشوارع العامة والرئيسية بالملاحين والشواشات وطراد النيل.

وجري ذلك استكمالاً للحملة التي شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وتوابعها بإزالة جميع المطبات الصناعية والعشوائية بالطرق العامة والرئيسية بكل قرى وأحياء مركز قنا، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بضرورة الإهتمام وتمهيد الطرق العامة والداخلية أمام المواطنين، كما أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وتوابعها تواصل حملتها حتي القضاء على جميع المطبات العشوائية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضمان عدم تكرار هذه الظاهرة .

ويذكر أن الوحدة المحلية لقرية المحروسة قد أزالت 5 مطبات بالأسبوع الماضي مع بداية الحملة، بإجمالي 20 مطب بقروي المحروسة، و86 مطب بقرى مركز قنا تم إزالتهم.

وتنوه الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا على السادة المواطنين بعدم إقامة المطبات الصناعية بالشوارع العامة والرئيسية دون الحصول على إذن وتصريح مسبق، ووفقاً لعوامل الأمن والسلامة المنصوص عليها قانونياً، حفاظاً على السلامة المواطنين والطرق العامة.

المصرى اليوم

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