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"قسد": قواتنا نفذت عملية أمنية نوعية بشمال الرقة ضد خلية خطيرة لداعش

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"قسد": قواتنا نفذت عملية أمنية نوعية بشمال الرقة ضد خلية خطيرة لداعش "قسد": قواتنا نفذت عملية أمنية نوعية بشمال الرقة ضد خلية خطيرة لداعش

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نفذت الوحدات الخاصة في قوّات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية أمنية نوعية في شمال مدينة الرقة ضد خلية خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما ذكره موقع تابع لـ"قسد".

وفي بيان نشرته "قسد"، جاء فيه: "نفذت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية نوعية في شمال مدينة الرقة ضد خلية خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي. حيث كانت الخلية الإرهابية تحت المراقبة خلال الفترة القليلة الماضية، وتمّ جمع المعلومات عنها، وكنتيجة للمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها أجهزتنا المختصة تأكد أن الخلية كانت تستعد لتنفيذ عملية تفجير كبيرة في مدينة الرقة وتم إعداد سيارة مفخخة لذلك من قبل الإرهابيين".

ولفت البيان إلى أنه خلال العملية الأمنية قُتل اثنان من الإرهابيين واعتقل 3 آخرون. وكان أحد القتلى مسؤولا عن عمليات التفخيخ والتفجير. كما تم تدمير السيارة المفخخة.

وأوضح البيان: " بعد احتلال الدولة التركية لمدينتي تل أبيض وسريه كانيه / رأس العين، عزز تنظيم داعش تنظيمه في تلك المناطق، واستخدمها كقاعدة إعداد وتجهيز للهجمات والأعمال الإرهابية".

المصرى اليوم

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