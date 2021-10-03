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الاهلى يجرب لاعبيه في ودية الترسانة استعدادا للموسم الجديد

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الاهلى يجرب لاعبيه في ودية الترسانة استعدادا للموسم الجديد الاهلى يجرب لاعبيه في ودية الترسانة استعدادا للموسم الجديد

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يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ مساء اليوم الأحد مع ضيفه الترسانة، في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

تأتي المباراة في إطار فترة الإعداد، التي يخوض خلالها فريق أهلي ٢٠٠٦ عددًا من المباريات الودية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الجمهورية، التي يحمل الفريق لقبها، ويشارك فيها للمرة الثانية على التوالي.

ويسعى «أهلي ٢٠٠٦» إلى تقديم عروض قوية ومستويات مميزة خلال منافسات بطولة الجمهورية في الموسم الجديد، من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وخاض «أهلي ٢٠٠٦» عدة مباريات ودية سابقة، حيث فاز على فريق عنيبة بنتيجة ٨ - صفر، وفاز على الاتصالات بثنائية نظيفة، وتعادل مع للمقاصة ١ - ١.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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