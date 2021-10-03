أخبار عاجلة

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حركة «طالبان» الأفغانية تحظر بيع وشراء الأسلحة والسيارات غير المرخصة في البلاد

Print
حركة «طالبان» الأفغانية تحظر بيع وشراء الأسلحة والسيارات غير المرخصة في البلاد حركة «طالبان» الأفغانية تحظر بيع وشراء الأسلحة والسيارات غير المرخصة في البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حظرت حكومة حركة «طالبان» الأفغانية، اليوم الأحد، بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في المنبثقة عن «طالبان» في بيان لها إن عددا من «الأفراد غير المسؤولين» استولوا على أسلحة وسيارات من جهات حكومية أو بعض أعضاء الحكومة السابقة، دون أن يسجلوها لدى الجهات الحكومية المختصة.

وأكدت الوزارة أن بعض الأفراد أرادوا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية بطريقة غير قانونية.

وأعلنت الوزارة بهذا الصدد عن حظر بيع الأسلحة والذخائر والسيارات «حتى إشعار آخر»، محذرة من أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد

رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد

قيس سعيد يلتقي بودن ويطلع على سير عملية تشكيل الحكومة

قيس سعيد يلتقي بودن ويطلع على سير عملية تشكيل الحكومة

الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب"

الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب"

الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب"

الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب"