حركة «طالبان» الأفغانية تحظر بيع وشراء الأسلحة والسيارات غير المرخصة في البلاد

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حظرت حكومة حركة «طالبان» الأفغانية، اليوم الأحد، بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المنبثقة عن «طالبان» في بيان لها إن عددا من «الأفراد غير المسؤولين» استولوا على أسلحة وسيارات من جهات حكومية أو بعض أعضاء الحكومة السابقة، دون أن يسجلوها لدى الجهات الحكومية المختصة.

وأكدت الوزارة أن بعض الأفراد أرادوا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية بطريقة غير قانونية.

وأعلنت الوزارة بهذا الصدد عن حظر بيع الأسلحة والذخائر والسيارات «حتى إشعار آخر»، محذرة من أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.