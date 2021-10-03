★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري أذربيجان وتركيا تدريبات عسكرية مشتركة في الفترة ما بين الـ5 والـ8 من أكتوبر الجاري بالقرب من الحدود مع أرمينيا، وفقا لوكالة «نوفوستي» الروسية.

وذكرت الوكالة أنه ستجري في ناخيتشيفان مرحلة جديدة من التدريبات بعنوان «الأخوة الراسخة-2021». وهدف هذه التدريبات هو تطوير التعاون بين القوات المسلحة التركية والأذربيجانية، ولم تنشر وزارة الدفاع الأذربيجانية حتى الآن أي بيان رسمي بهذا الشأن.

وأكدت وزارة الدفاع التركية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان في ناخيتشيفان في الفترة ما بين 5- 8 أكتوبر الجاري، وهي (ناخيتشيفان) جيب أذربيجاني على الحدود مع إيران وأرمينيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، بينار كارا، اليوم الأحد: «بهدف تقديم المساعدة للجيش الأذربيجاني تواصل القوات المسلحة التركية أعمال رفع الألغام والتدريبات في الأراضي الأذربيجانية المحررة من أرمينيا.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت في 10 نوفمبر من العام نفسه وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.