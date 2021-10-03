«تويتر» يعلق حساب المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد

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علق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، حساب المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

وظهرت على حساب مجاهد رسالة «الصفحة مقيدة بشكل مؤقت»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجاهد عبر حسابه عن «انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وسقط 12قتيلا وأصيب 32 على الأقل في انفجار قنبلة قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، تزامنا مع مراسم عزاء المتحدث باسم حركة «طالبان» والدة ذبيح الله مجاهد.