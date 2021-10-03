أخبار عاجلة

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تويتر» يعلق حساب المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد

Print
«تويتر» يعلق حساب المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد «تويتر» يعلق حساب المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، حساب المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

وظهرت على حساب مجاهد رسالة «الصفحة مقيدة بشكل مؤقت»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجاهد عبر حسابه عن «انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وسقط 12قتيلا وأصيب 32 على الأقل في انفجار قنبلة قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، تزامنا مع مراسم عزاء المتحدث باسم حركة «طالبان» والدة ذبيح الله مجاهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله

فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله

محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي

محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي