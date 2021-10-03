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: المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية

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السعودية: المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية : المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية

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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دعم بلاده للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف بن فرحان :نحن قلقون بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

وحول المحادثات الإيرانية، قال وزير الخارجية السعودي إن المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية، مشيرا إلى أمل المملكة في أن تضع هذه المحادثات «أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين».

وأعلن بن فرحان في تغريدة استقباله بوريل، لبحث «العديد من القضايا المشتركة وتعزيز أوجه التعاون».

المصرى اليوم

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