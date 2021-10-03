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3 وفيات وفقدان آخرين في إعصار «شاهين» بسلطنة عمان

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3 وفيات وفقدان آخرين في إعصار «شاهين» بسلطنة عمان 3 وفيات وفقدان آخرين في إعصار «شاهين» بسلطنة عمان

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أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة وفقدان آخرين جراء الإعصار المداري «شاهين»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن المفقودين أحدهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف الآخر بداخل مركبته بولاية العامرات .

وتقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية، نظرا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة، وتحسبا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم، وشدة الرياح المصاحبة لها .

واستقبلت مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة 600 شخص، موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، من مواد عينية وإعاشة .

وقامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في الجيش السلطاني العُماني بإسناد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة .

المصرى اليوم

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