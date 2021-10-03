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الرئيس السوري يجري اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن لتعزيز العلاقات الثنائية

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الرئيس السوري يجري اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن لتعزيز العلاقات الثنائية الرئيس السوري يجري اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن لتعزيز العلاقات الثنائية

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أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في إطار توطيد العلاقات بعد سنوات من الجمود.

وبحث الأسد وعبدالله العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما، وأكد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر «تويتر»، أن الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات الثنائية.

وأكد الملك الأردني دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

يأتي الاتصال في غضون انفتاح البلدين على التقارب وتعزيز العلاقات، بعد سنوات من الجمود في العلاقات جراء الحرب التي شهدتها سوريا.

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