محافظ بورسعيد يشهد البرنامج التدريبي لشركة (OGS) لتنمية الموارد البشرية

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، فعاليات مبادرة شركة (OGS) لتنمية الموارد البشرية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك في ٱطار المشاركة الاجتماعية للشركات، وفى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البترول وشركة إينى الايطالية ومحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور على ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ فعاليات البرنامج التدريبي بعرض مقدمة عن المشروع، وتفاصيل البرنامج التدريبى، وخطة الانتشار المجتمعى، وأهداف المشروع التدريبى.

وأكد المحافظ أهمية هذا البرنامج الخاص بتنمية القدرات للعاملين بديوان عام المحافظة، مؤكدا أنه يساهم في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الحكومية لخدمة المواطن في المقام الأول، موضحا أهمية وعى المواطن بجهود الدولة في تنفيذ كبرى المشروعات وعلى رأسها التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، واللذان ساهما في تغيير نوعية الحياة ببورسعيد وقدما أفضل الخدمات لأبناءها.. مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لتعطيل مسيرة التنمية، لافتا أن بناء الإنسان وتنمية مهاراته من أهم أهداف المرحلة الراهنة والتى تتطلب تكاتف المواطن مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق مزيد من الإنجازات.

يذكر أن مشروع الاستدامة وبناء القدرات وبرامج تعليم المجتمع المجانية يأتى تحت إشراف مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالحى الإماراتى مع الشركات المساهمة بقطاع البترول وبالتعاون مع شركة OGS تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.