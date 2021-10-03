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وزير الخارجية السعودي: ندعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

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وزير الخارجية السعودي: ندعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وزير الخارجية السعودي: ندعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إنه أكد لجوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، دعم المملكة «للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».

وأضاف بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل: «نحن قلقون بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي».

وبخصوص المحادثات الإيرانية، قال وزير الخارجية السعودي إن «المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية»، مشيرا إلى أمل المملكة في أن تضع هذه المحادثات «أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين».

وكان بن فرحان أعلن في تغريدة عن استقباله بوريل، لبحث «العديد من القضايا المشتركة وتعزيز أوجه التعاون».

المصرى اليوم

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