مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم .. ليفربول الآن مباشر

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يلتقي فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.
تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021
حراسة المرمى: اليسون بيكر
الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون
الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز
الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا
تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021
حراسة المرمى: ايدرسون
الدفاع: كالي والكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو
الوسط: رودري - دي بروين برناردو سيلفا
الهجوم: جيسوس - فودن - جريليش
ونستعرض في السطور التالية أبرز أحداث مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021 لحظة بلحظة
أبرز أحداث اللقاء
بداية المباراة
بداية سريعة للقاء وهجمات من الفريقين لكنها غير مكتملة
ق7: هجمة سريعة للمان سيتي لكن دفاع ليفربول فى الميعاد
ق13: تمريرة من محمد صلاح لا يستغلها مانى أمام مرمى مانشستر سيتي
ق15: ربع ساعة أولى بدون فرص حقيقية
ق16: عرضية من برناردو سيلفا تخرج ركنية
ق17: أليسون ينقذ فرصة هدف
ق19: ركنية جديدة لمانشستر سيتي
ق20 : هجمة سريعة للمان سيتي وسيلفا يمر من الجميع ويلعب لفودين الذي يضيع فرصة هدف محقق
ق24: مانشستر سيتي بدأ يسيطر أكثر على المباراة
موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021
يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021
من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا
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تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ميلنر- فان دايك- ماتيب- روبرتسون
خط الوسط: هندرسون- كيتا- فابينيو
خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا
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