الجيش الفرنسي يعلن غلق الجزائر المجال الجوي أمامه طائراته: «لن يؤثر على العمليات»

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قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية، الأحد، إن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، عقب تصريحات انتقادية أدلى بها رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

وأضاف الكولونيل، باسكال إياني، أن «لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية»، لكنه أكد في المقابل على أن ذلك «لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية» التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.

وحظرت السلطات الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية التحليق في أجوائها، وسط توتر متزايد بين البلدين، عقب استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور، على خلفية تصريحات منسوبة لماكرون، وبعد أيام على استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي لديها، على خلفية خفض التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس.

وتحتاج المقاتلات الفرنسية إلى عبور الأجواء الجزائرية لبلوغ منطقة الساحل للتصدي للحركات «الجهادية» هناك، وفقا للوكالة الفرنسية.