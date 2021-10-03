بيرسي تاو يبدأ المشاركة في تدريبات الأهلي .. هل يشارك أمام بطل النيجر؟

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شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن بيرسي تاو سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتعرض تاو لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال وجوده مع منتخب بلاده الشهر الماضي ضمن الأجندة الدولية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية بيرسي تاو، وبدأ اليوم المشاركة المتدرجة في المران لتجهيزه للوجود بشكل كامل في التدريبات اليومية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.