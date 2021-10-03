محمد شريف يغيب عن مران الأهلي .. تعرف على السبب

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غاب محمد شريف مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد في إطار استعدادات المارد الأحمر لبدء المشوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف، لاعب الفريق، راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي تخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

وحرص الجهاز الفني على منح محمد شريف راحة من التدريبات، فيما شهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة بناء على رغبته.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين التي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.