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تزامنًا مع عزاء والدة متحدث «طالبان».. مقتل 12 وإصابة 32 في انفجار قنبلة بأفغانستان

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تزامنًا مع عزاء والدة متحدث «طالبان».. مقتل 12 وإصابة 32 في انفجار قنبلة بأفغانستان تزامنًا مع عزاء والدة متحدث «طالبان».. مقتل 12 وإصابة 32 في انفجار قنبلة بأفغانستان

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سقط قتلى وجرحى جراء انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول، تزامنا مع مراسم عزاء المتحدث باسم حركة «طالبان» والدة ذبيح الله مجاهد.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان» عبر «تويتر»، إن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في كابول ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وذكرت وكالة «نوفوستي» إن الانفجار خلف 12 قتيلا و32 مصابا على الأقل، كما جرى اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في التفجير.

وذكرت قناة محلية أن تبادلا لاطلاق النار جرى في المنطقة، مرجحة بأن الاشتباك الدائر هو بين عناصر طالبان وعناصر من تنظيم داعش.

المصرى اليوم

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