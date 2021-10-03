محكمة الاحتلال تسقط تهمة الإرهاب عن أسرى «جلبوع» الستة

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كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيي، اليوم الأحد 3 أكتوبر، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أسقطت تهمة الإرهاب عن أسرى جلبوع الستة المعاد اعتقالهم، وهم: «زكريا الزبيدي، محمد عارضة، محمود عارضة، ايهم كممجي، يعقوب قادري ومناضل انفيعات». كذلك أعلنت الهيئة عن تأجيل محاكمة الأسرى الستة الفارين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي، والمُعاد اعتقالهم، ليوم السبت 24 أكتوبر الجاري.

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قررت تأجيل محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع»، وأعيد اعتقالهم، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري وأضاف في تصريح لشبكة تلفزيون«فلسطين» أن الأسرى الستة سيتم إحضارهم بشكل وجاهي للمحكمة، بدلاً من الجلسات التي تتم عبر تقنيات الفيديو.

حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم، قدمت نيابة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام مخففة بحق الأسرى، حيث تم الاكتفاء بتهمة «محاولة الهروب»، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد بأن رواية الأسرى الستة هي الحقيقة بأنهم بحثوا عن الحرية ولم يحاولوا القيام بأي من الأمور التي حاولت مخابرات الاحتلال اتهامهم بها.

وتابع محامي الأسرى: «أن موكله الأسير محمد العارضة أكد بأنه معزول في زنزانة صغيرة جداً في ظروف أقسى من التي كان فيها أثناء التحقيق معه، كما أنها مراقبة 24 ساعة، وكل ما فيها مراقب بما فيه الحمام، ولم يبدل ملابس منذ اليوم الأول لإعادة اعتقاله، كما عرض الأسرى الستة على ما يسمى بمحكمة تأديبية حيث فُرضت عليهم إجراءات صارمة».

كانت محكمة الاحتلال مددت، في 29/9، توقيف الأسرى الستة، وهم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، لمدة خمسة أيام، بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.