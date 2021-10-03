إيران تطلب من واشنطن الإفراج عن 10 مليارات دولار

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن مسؤولين أمريكيين حاولوا مناقشة استئناف المحادثات النووية الشهر الماضي، لكنه أصر على ضرورة أن تفرج واشنطن أولا عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كعلامة على حسن النية.

ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وتوقفت المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، في يونيو.

وقال وزير الخارجية الإيراني، للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن الولايات المتحدة استعانت بوسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي في محاولة لإجراء اتصالات.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة استعانت بوسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي في محاولة لإجراء اتصالات.

ولم تتمكن إيران من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أصولها في البنوك الأجنبية، خاصة من صادرات النفط والغاز بسبب العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة.

وأضاف الوزير الإيراني أن «الأمريكيين حاولوا الاتصال بنا عبر قنوات مختلفة (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) في نيويورك، وأبلغت الوسطاء إنه إذا كانت نوايا أميركا جادة، فهناك حاجة إلى مؤشر جاد.. من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار على الأقل من الأموال المجمدة».

وأوضح عبداللهيان «أنهم ليسوا مستعدين للإفراج عن 10 مليارات دولار تخص الشعب الإيراني حتى نستطيع أن نقول إن الأمريكيين وضعوا في اعتبارهم مصالح الشعب الإيراني مرة واحدة خلال العقود العديدة الماضية».