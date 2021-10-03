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قطر تعتمد لقاحات «سبوتنيك V» الروسي و«سينوفاك» الصيني للمسافرين القادمين إليها

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قطر تعتمد لقاحات «سبوتنيك V» الروسي و«سينوفاك» الصيني للمسافرين القادمين إليها قطر تعتمد لقاحات «سبوتنيك V» الروسي و«سينوفاك» الصيني للمسافرين القادمين إليها

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أعلنت السلطات القطرية، الأحد، اعتماد لقاح «سبوتنيك V» الروسي و«سينوفاك» الصيني إلى قائمة اللقاحات المقبولة من المسافرين القادمين إلى البلاد، ضمن تحديثات جديدة إلى سياسة السفر والعودة الخاصة بوباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت وزارة الصحة القطرية، إن التحديثات الجديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من الأربعاء المقبل.

وينضم اللقاحان إلى قائمة اللقاحات المقبولة من المسافرين وهي فايزر/ بايونتيك، سينوفارم، موديرنا، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون.

وأصدرت قطرقرارات لتخفيف قيود مكافحة ، من بينها السماح بعمل جميع الموظفين في مقار العمل، وعدم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع تراجع الإصابات اليومية وتطعيم 81.7 % من السكان.

وتجاوزت الإصابات في العالم 234 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.

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