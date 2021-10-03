رئيس الشيوخ مهنئا السيسى بذكرى حرب أكتوبر: أيام فخر وعزة

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بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب اكتوبر المجيدة.

وكتب رئيس مجلس الشيوخ في برقيته: «يطيب لي بأسمى وبأسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكري الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وتابع: «تحية لشعب مصر العظيم الذي جسد أصالة الشعب المصري بنسيجه الوطني، وتحية لقواته المسلحة التي أثبتت ولاءها للوطن في مواجهة العدو، وتحية للجندي المصري الذي حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.»

واختتم «عبدالرازق» برقيته قائلاً: «حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.. سائلين المولى أن يعينكم على ما أقامكم فيه .»