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بعد شهر ونصف من هروبه: كواليس جديدة عن فرار الرئيس الأفغاني

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بعد شهر ونصف من هروبه: كواليس جديدة عن فرار الرئيس الأفغاني بعد شهر ونصف من هروبه: كواليس جديدة عن فرار الرئيس الأفغاني

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نشرت صحيفة أفغانية محلية «هاشت صبح ديلي» عن مصدر مقرب من الرئيس أشرف غني، الذي هرب من البلاد في 15 أغسطس الماضي بعد سيطرة حركة «طالبان»، أنه فر من البلاد عبر أوزبكستان حيث سافر إلى الإمارات على متن إحدى الخطوط الجوية الكازاخستانية.

وأضاف أنه تم نشر عدة طائرات هليكوبتر للفرار من البلاد، والتي كانت في أراضي القصر الرئاسي على وجه التحديد لحالات الطوارئ.

وقال المصدر: من بين 54 شخصا هبطوا على 4 طائرات هليكوبتر في ترميز في أوزبكستان، كان 22 من الطيارين والطيارين المساعدين والفنيين في القوات الجوية، و22 من الحراس الشخصيين للرئيس ولم يكن لدى أي منهم جوازات سفر.

وقضى غني والوفد المرافق له أكثر من يوم في أوزبكستان، تحت إشراف الجيش الأوزبكي، الذي «راقب كل حركة» من الأفغان الذين وصلوا إلى البلاد ولم يسمح لهم حتى بـ «التحدث بعضهم مع بعض، وبعد 31 ساعة من الانتظار والوصول، هبطت طائرة بيضاء صغيرة دون رموز رسمية أو تجارية في مطار ترميز».

وانتقل غني عبر طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخستانية حيث قامت بتشغيل رحلة إلى أبوظبي. وقالت الصحيفة: «كان على هذه الطائرة أشرف غني و53 من رفاقه.

المصرى اليوم

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