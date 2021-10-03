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بقلب وعضلات سيارة.. ستراند كرافت تصمم جت سكي بمحرك V8

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بقلب وعضلات سيارة.. ستراند كرافت تصمم جت سكي بمحرك V8 بقلب وعضلات سيارة.. ستراند كرافت تصمم جت سكي بمحرك V8

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أي شيء مع محرك V8 فهو مثير جدًا للاهتمام، وهذه المرة دمج محرك V8 بطريقة ما مع جت سكي، وهذه الأداة الغريبة تأتي من ستراند كرافت.

وبحسب motor1، أطلقوا عليها اسم V8 Daytona GT، وأوضحوا أنها أول تزلج على بمحرك V8.، ومع ذلك، لا توجد صورة حقيقية لها حتى الآن، ولكن هذا يضيف المزيد من الفضول . فيما أن ستراند كرافت ليست غريبة على المركبات البحرية الفاخرة، كما أنهم ليسوا جددًا على فكرة تكوين أفكار خارج الصندوق.

فمنذ حوالي عقد من الزمان، صنعوا يخوتًا فائقة الحصرية وهي 166 و122، وكانت تلك اليخوت التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الدولارات عبارة عن فنادق أنيقة تطفو على المحيط مع مرآب لتصليح السيارات.

بينما يتميز محرك V8 Daytona GT بسعة 6.2 لتر ومحرك فائق الشحن تحت مظهره الأنيق، كما لم تذكر شركة ستراند كرافت أي أرقام للقدرة الحصانية أو عزم الدوران. لكن يجب أن يكون الحد الأدنى من 600 حصان (441 كيلووات) حتى يكون آمنًا، أما بالنسبة للسرعة القصوى، لا يوجد أي تصريح.

بصرف النظر عن الأرقام، فهذه هي الميزات القياسية لسيارة V8 Daytona GT. يوجد صندوق تخزين في المقدمة، جنبًا إلى جنب مع مفتاح بطارية، وصندوق تبريد تحت المقعد، وحتى نظام صوت ممتاز.

ويشتمل أيضًا على شاشة تعمل باللمس مقاس 15 بوصة تراقب جميع وظائف المحرك وتتضمن واجهة الاستريو، فيما تشمل الخيارات الأخرى التطعيمات الخشبية، وسطح خشب الساج، وحلقات الرفع القابلة للسحب، وكاميرا تحت الماء وغيرها الكثير.

المصرى اليوم

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