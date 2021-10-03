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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التي سطّرها أبناء القوات المسلحة بأحرف من نور، مضيفًا أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.

وأضاف أن نصر حرب أكتوبر، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة بكل أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، أكدت عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وقال: «إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم».

واختتم: «ندعو الله أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، وسيسجل التاريخ لسيادتكم حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير».