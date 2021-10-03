عشرات القتلى والجرحى في انفجار قرب مسجد بكابول

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أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول، تزامنا مع مراسم عزاء والدة ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان».

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان» عبر «تويتر»، إن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وأوضحت مصادر محلية لـ«نوفوستي» أن الانفجار خلَّف 12 قتيلا و32 جريحا على الأقل، كما جرى اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في التفجير.

وبحسب قناة كابل نيوز التلفزيونية المحلية، وقع انفجار قوي، بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية، حيث تقام مراسم «عزاء» والدة ذبيح الله مجاهد، ممثل حركة طالبان.

وذكرت القناة أن تبادلا لاطلاق النار جرى في المنطقة، مرجحة بأن الاشتباك الدائر هو بين عناصر طالبان وعناصر من تنظيم داعش.