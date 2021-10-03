مران الأهلي يشهد عودة نجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش .

واشتكى الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، وشارك في المران الجماعي اليوم بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي .

وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام، قبل مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية .

وكان الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا لاعبا الفريق قد شاركا في المران الجماعي قبل ودية الغابة بعد شكوى الثنائي من حالة إجهاد عضلي .

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا .

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل .