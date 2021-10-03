انتهاء تصوير مسلسل «الآنسة فرح»

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بعد عرض 3 مواسم من مسلسل الآنسة فرح على منصة شاهد vip، وتستعد الشركة المنتجة لإطلاق الموسم الرابع على المنصة بعد النجاح الذي حققته على منصات السوشال ميديا وتصدره تريند منصة شاهد وقت عرضه.

مسلسل الآنسة فرح

مسلسل«الآنسة فرح» النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وانتهت الجهة المنتجة من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

مسلسل الآنسة فرح

يتصدر بطولة المسلسل النجوم؛ أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج وأحمد الجندي، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.