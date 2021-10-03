جميلة عوض ضيفة نجم وندوة بقصر السينما.. الأحد

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يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم النجمة جميلة عوض وذلك يوم الأحد المقبل، بمقر القصر خلال برنامج نجم وندوة.

وصرح الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، بأن قصر السينما سيستضيف النجمة جميلة عوض ضمن برنامج نجم وندوة الاسبوع القادم وسوف يدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوي وسيتم عرض فيلم الضيف عقب الإنتهاء من الندوة.

يأتي هذا ضمن مشروع السينما بين يديك تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة واشراف الفنان تامر عبدالمنعم.

من ناحية أخرى تحدد موعد ورشة السينما بين يديك بمحافظة البحيرة والتي ستستضيفها دمنهور يوم 16 أكتوبر الجاري، وسوف تستمر على مدار 15 يومًا، بحضور نخبة من اساتذة السينما والمحترفين مثل الدكتور اشرف محمد والمخرجين اشرف فايق وعادل عوض وفخر الدين نجيدة واحمد البدري والدكتور مروة عزب والدكتور حسين بكر والدكتور ضياء جابر ومدير التصوير زايد نايف، والمونتير حسام المحفوظي، والدكتور نادر رفاعي هذا فضلا عن اقامة نادي السينما الشهري الخاص بمشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك بمحافظة القليوبية بقصر كفر شكر يوم ١٤ اكتوبر وسيتم عرض فيلم ماما حامل.

اخيرا صرح عبدالمنعم ان المخرج هشام عطوة قد قرر انطلاق احتفالات اكتوبر بجميع مواقع الهيئة ابتداءً من الثانية ظهرًا يوم السادس من أكتوبر ولمدة ست ساعات في محاكاة ثقافية لزمن حرب الكرامة وقرر سيادته ايضا ان تستمر الاحتفالات طوال الشهر بالمواقع الثقافية تحت رعاية وزيرة الثقافة وسوف يكون علم مصر هو بطل الحدث حيث ستتزين كافة المواقع التابعة للهيئة بعلم مصر.