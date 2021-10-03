تنسيق الجامعات ينتهي من توزيع طلاب الثانوية العامة.. تعرف على مواعيد العام الدراسي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسابق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، الزمن للانتهاء من توزيع كافة الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث انتهي مكتب التنسيق من ترشيح طلاب الثانوية العامة بالكامل ويتبقي الشهادات الفنية الدبلومات ومدارس المتفوقين، فضلا عن يتبقي تنسيق الحاصلين على الثانوية الأزهرية والراغبين في الدراسة بالجامعات العامة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات حدد الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.