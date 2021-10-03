المشرف العام على التنسيق: نعكف حاليًا للانتهاء من نتائج الدبلومات

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أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، استقبال تسجيل رغبات تحويلات تقليل الاغتراب لكافة طلاب الثانوية العامة الذين لم يستفيدوا من خدمة التحويلات خلال المراحل السابقة، وذلك حتي الاربعاء المقبل كفرصة أخيرة للطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولي.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، في بيان، الأحد، إن موقع التنسيق متاح التحويلات تقليل الاغتراب، كفرصة أخيرة قبل انطلاق العام الدراسي، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق يحاول بقدر الإمكان الاستجابة لرغبات الطلاب في إطار التسيرات التي تقدمها وزارة التعليم العالي للم شمل الأسرة.

وأكد السيد عطا ل «المصري اليوم»، أن مكتب التنسيق يعكف ايضا على الانتهاء من نتيجة تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية الدبلومات، حيث سجل أكثر من 230 الف طالب للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتم اعلان النتائج واتاحتها على الموقع الالكتروني للتنسيق خلال ساعات.