تجنبها على الفور.. تصرفات خاطئة أثناء القيادة تعرضك لحوادث الطرق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقع أغلب حوادث السيارات حول العالم نتيجة للأخطاء البشرية، ذلك العامل هو المتسبب الأكثر في الكوارث المرورية، وذلك وفقًا لمنظمات ومؤسسات السلامة عالميًا، التي أكدت على تصرفات إنسانية للركاب في السيارة تقود مباشرة إلى الحوادث خلال القيادة، ووصفتها بكونها «أخطر الأشياء للقيام بها داخل السيارة»، وأشارت المنظمات إلى أن باقي العوامل المؤدية لاصطدامات السيارات عديدة لكن تلك أبرزها.

وفي مقدمة العوامل المتسببة في الحوادث، القيادة وأنت تستعمل سماعات الأذنين، وهو الخيار المناسب للجميع في حالة تعطل الراديو في السيارة، وقد يبدو خطوة الاستماع للموسيقى عبر سماعات الرأس الأفضل، لكن تلك ليست الحقيقة فهي تفصلك عن العالم الخارجي، ولن تسمع أصوات الدراجات النارية أو أصوات السيارات لتنبهك إلى كارثة أو حادث وشيك، لذلك تعد خاصية الاتصال بين هاتفك و«البلوتوث» لتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع أكثر أمانًا لك.

والخطأ الثاني، هو القيادة بالسرعة القسوى وتعد من أخطر التصرفات أثناء قيادة السيارة، وليست وحدها إذ أن قيادتك السيارة مسرعًا وتشعر بالارهاق بلا شك ستقودك إلى كارثة على الطريق وإيذاء المارة والسائقين بمحازاتك، ووجد استطلاع أجري عام ٢٠١٨ من قبل واحدة من المؤسسات البريطانية للسيارات، أن واحدًا من كل ثمانية سائقي المملكة المتحدة يعترفون بالنوم أثناء القيادة. واعترف ما يقرب من ٥٠٪ من الأشخاص، الذين قادوا سياراتهم وهم مرهقين، إنهم كانوا متعبين للغاية لدرجة أنهم كانوا خائفين من أنهم قد ينامون أثناء القيادة.

بالإضافة إلى دراسة أجراها باحثون أمريكيون أكدت أن القيادة بعد خمس ساعات فقط من عدم النوم تعتبر خطيرة مثل القيادة في حالة سكر، وفي حالة كنت مرهقًا وبدأت عيناك تغلقان أثناء القيادة توقف في مكان آمن لتأخذ قيلولة لمدة ٢٠ دقيقة. والخطأ التالي، إهمال ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة، فأنه ليس من الجيد القيادة دونه، حيث يضمن الحزام إبقاءك ثابتًا في حالة وقوع حادث وتحرك السيارة بعنف لذا لا تنسى على الإطلاق «حزام الأمان». وينصحك الموقع المتخصص في السيارات «autocar»، بعدم الاعتماد على أنظمة القيادة الإلكترونية باستمرار.

كذلك تجنب السير ببطء شديد فتعيق الآخرون عن القيادة، يحذر خبراء السلامة من أن القيادة البطيئة تزيد من مخاطر وقوع حادث من خلال التسبب في الارتباك وعدم التنظيم. ويشير الموقع إلى مدى مساعدة تكنولوجيا القيادة للسائقين، مثل التحكم التكيفي في ثبات السرعة، ومساعدة الحفاظ على المسار، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتي تبقيك متجاهلًا للطريق دون الإنتباه إلى أي مفاجآت تقع على الطرق، وربما تتعطل وأنت في أمس الحاجه إليها وينتج عنها كارثة على الطريق.

وعلى الرغم من أن سيارتك قد تعرف متى يجب أن تقوم بالفرملة أو التوجيه، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى إبقاء كلتا يديك على عجلة القيادة وكلتا عينيك على الطريق. ويوضح الموقع أن المستخدمين للركبتين في القيادة هو أحد الأخطاء أثناء السير بالسيارة، حتى حينما يشعر ذراعيك بالإرهاق، حتى لا تقع ضحية لأي مفاجآت مثل محاولتك تجنب حيوان أو أحد المارة أو سيارات آخرى.

وتجنب تصفح وسائل الترفيه والمعلومات في سيارتك خلال الطريق، وتحديدًا إذا كنت لا تعرف عنها الكثير، وتوقف عن البحث والتعرف على الخواص في حالة إذا لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه على الفور، والنصيحة التالية التي يقدمها الموقع أن عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك وبين السيارة التي تتوقف أمامك، واحتفظ بمسافة مناسبة للتأكد من أن لديك وقتًا كافيًا للضغط على الفرامل أو السيطرة على سيارتك واتجاهاتها. كما عليك الابتعاد عن أي مشتتات بصرية على الطريق، ويعد إبعاد عينيك عن الطريق لإرسال رسالة نصية أو الرد على بريد إلكتروني أو التحدث عبر الهاتف أحد أكثر الطرق للتعرض لحادث اصطدام، والعالم من حولك لا يتوقف أثناء نظرك إلى هاتفك.

ويحذر الموقع المتخصص في السيارات، اصطحاب حيوانك الأليف في السيارة وتركه يتحرك بحرية وطلاقة، فيمكن أن يتسبب الفشل في السيطرة على كلبك أو حيوان آخر بشكل صحيح في إلهاءات خطيرة. ولا تختار تناول الأطعمة أثناء القيادة، ووفقًا لمكتب سلامة الطرق الأمريكي، فأن ٨٠٪ ستسبب قيادتك أثناء تناول الأطعمة في حادث، لذلك ابحث عن مكان آمن للتوقف فيه عندما يحين وقت تناولك وجبة خفيفة، وحتى في أزمنة الطقس المضطرب ابتعد عن القيادة بقدر استطاعتك سواء بين العاصفة أو وسط سقوط الأمطار بكثافة.

وقبل التحرك بسيارتك يوميًا تذكر أن عليك الاهتمام بحالة سيارتك، والاطمئنان على المكابح وإيقاف أي تسريبات تحدث في السيارة، ويجب استبدال القطع التالفة والإطارات بمجرد أن تبدأ في التآكل. وأخيرًا يختتم الموقع قائمة الأخطاء البشرية المتسببة في حوادث الطرق بخطورة القيادة دون كشافات السيارة للإضاءة في الظلام، وتأكد أنها تعمل بشكل جيد ولا تحاول تأجيل استعمالها، ودونها قد تصاب وسيارتك للأذى في غياب الرؤية.