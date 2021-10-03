رغم نقص الرقائق الإلكترونية.. تسلا تتفوق على «جنرال موتورز» في حجم مبيعاتها

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نجحت شركة السيارات الأمريكية «تسلا» في الخروج عن المألوف بين منافسيها، حيث استطاعت رفع نسب مبيعاتها أكثر من مثيلاتها من شركات صناعة المركبات، ببيعها عدد ضخم من السيارات وصلت نسبته إلى 24.1300 سيارة، وهو ما يزيد عن نسبة بيع سياراتها في الربع نفسه من العام الماضي أي الربع الثالث، بما يعادل 102000 سيارة، ويعد ذلك أكبر عدد من مبيعات للشركة على الإطلاق في ربع عام، ففي عام ٢٠١٩ بالكامل باعت 367،500 سيارة فقط، لذا تعتبر «تسلا» نفسها ربحت أكثر من المتوقع حاليًا.

حيث أنه رغم مشاكل أحاطت بصناعة السيارات في الآونة الأخيرة، وأدت إلى انخفاض مبيعات السيارات عالميًا، مثل النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية في الربع الثالث من هذا العام، إلا أنها تمكنت من تقديم المزيد من السيارات وبالتالي رفع مبيعاتها، لتنفرد بالمكاسب في حين عانت شركات صناعة السيارات بتراجع مبيعاتها في الربع الأخير، من بينها شركة «جنرال موتورز»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، التي صرحت منذ يومين أنها أنها باعت فقط 446.997 سيارة في الربع الثالث، بانخفاض في نسبة المبيعات بلغت 33٪ عن نفس الفترة من العام الماضي .

وحول أسباب قدرة «تسلا» على الهروب من الرقائق غير المتوفرة بالأسواق، قال الموقع الإخباري الأمريكي «theverge»، إنها تجنبت جزئيًا المشاكل، لأنها كانت تقوم بتوفير أشباه موصلات مختلفة للتعويض عن الرقائق غير المتوفرة حاليًا، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تحقيق مبيعات «قوية» في الصين، حسب الموقع، حيث بدأت في تصنيع السيارات وبيعها في أوائل عام 2020، وأصبح الطراز «Y» من السيارات نصف النقل، خيارًا شائعًا في الولايات المتحدة، وبدأت «تسلا» للتو في بيعها بأوروبا أيضًا .

ومن المقرر، أن يبدأ المزيد من الإنتاج عبر الإنترنت في الأشهر المقبلة، حيث انتهت الشركة من تأسيس جزء هائلاً من مصنعها في ولاية تكساس الأمريكية، وهي تعمل أخيرًا على اجتياز بعض الموافقات الأخيرة لبدء تشغيل مصنعها الجديد خارج برلين في ألمانيا. فهي لا تتوقف عن العمل على إطلاق سيارات جديدة والتوسع عالميًا حتى وإن مرت بمعطلات مثل تأخير طرح سيارتها «Cybertruck» والجيل الثاني من السيارة «Roadste».

يذكر أن قطاعات تكنولوجية كثيرة، تشمل الهواتف والألعاب الإلكترونية والسيارات، واجهت منذ عدة أشهر صعوبات في الحصول على الرقائق الإلكترونية اللازمة لتشغيلها، ومن المتوقع أن تكون صناعة السيارات هي الأكثر تضرراً من النقص الحالي، تُستخدم الرقائق لتشغيل كل شيء في السيارة بدءا من أنظمة إدارة المحرك إلى الترفيه ومستشعرات الوقوف، وبسبب نقص المعروض تتخذ الدول خطوات واسعة لضمان امتلاكها ما يكفي منها .

في نهاية يونيو الماضي، انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بأكثر من النصف، مقارنة بالفترة نفسها قبل جائحة كورونا، وفي أوائل أغسطس الجاري أوقفت شركة «جنرال موتورز» خطوط التجميع لعدد من مصانع الشاحنات الصغيرة، لأن الشركة ليس لديها رقائق كمبيوتر كافية، وفقا لتقارير من وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن شركة «مايكروسوفت» تكافح لصنع ما يكفي من وحدات التحكم «Xbox» وأجهزة الكمبيوتر المحمولة «Surface»، ولا تزال الأزمة قائمة على أمل حلها بصناعة المزيد من الرقائق عالميًا.

وترجع الأزمة إلى تتطلب هذه الصناعة استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، كما أن تصنيع أشباه الموصلات يستغرق سنوات عدة. وواجه مصنعو الرقائق الإلكترونية زيادة مفاجئة في الطلب لتجهيز المنتجات الإلكترونية وسط ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات الألعاب الإلكترونية في ظل أزمة كورونا وما واكبها من عمل عن بعد وحجر منزلي ما قاد لنقص في الرقائق. وتعتبر «Intel» و«Samsung» و«TSMC» من أكبر الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية، إذ تمتلك أكثر المصانع تقدما في هذا المجال بتكلفة تبلغ أكثر من 20 مليار دولار لبناء المصنع الواحد.