«علوم عين شمس» تنظم دورة تدريبية حول مفاتيح النجاح

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تطبيقًا لرؤية لرؤية الجامعة بتحفيز الطلاب على الابتكار والمشاركة العلمية في الأنشطة والمسابقات. ينظم مكتب الابتكار وريادة الاعمال (I Hub) بكلية العلوم جامعة عين شمس دورة تدريبية لطلاب كلية العلوم تحت عنوان«مفاتيح النجاح».

وبحسب بيان، الأحد، تقام الدورة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك خلال يومين غدًا وبعد غدٍ.

وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم، تهدف الدورة إلى إلى رفع الكفاءة الطلاب الفكرية والبحثية، يحاضر خلال اليومين مجموعة من اعضاء هيئة التدريس المتميزين والذين لهم خبرة كبيرة في مجال التنمية البشرية والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف أنه «تشتمل الدورة على عدة مهارات منها: طريقك إلى العمل، وبوابتك إلى الشبكة العلمية، ورواد الأعمال وأهداف الجيل الرابع للجامعات، ومهارات كتابة السيرة الذاتية، ومهارات الكتابة العلمية، واكسر خوفك وتتكلم الإنجليزية».‏