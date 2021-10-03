البابا فرنسيس يصلي على أرواح ضحايا عصابات سجن الإكوادور

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عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، عن حزنه العميق إزاء المواجهات الدامية بين عصابات سجن جواياكيل في الإكوادور، وذلك بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس.

وأدى اندلاع أعمال عنف مروعة بين مساجين ينتمون إلى عصابات متناحرة إلى مقتل نحو 116 شخصا وإصابة الكثيرين.

وقال البابا: «أُصلي من أجلهم ومن أجل عائلاتهم، ليساعدنا الله لكي نداوي جراح الجريمة التي تستعبدالأشخاص الأشد فقرا، وليساعد الذين يعملون كل يوم لكي يجعلوا الحياة في السجون أكثر إنسانية»، حسب بيان أصدره الفاتيكان اليوم.

وبحسب ما نقله الإعلام المحلي عن السلطات، فقد اندلعت أعمال الشغب مساء الثلاثاء الماضي في سجن معروف باسم «ليتورال» في مدينة جوايكويل عاصمة مقاطعة جواياس الساحلية، بين أفراد العصابات والجرائم المنظمة، حيث أظهرت مقاطع فيديو بثها سكان منطقة السجن على وسائل التواصل صعود عدد من السجناء إلى الأسطح، رافقها سماع إطلاق الرصاص، كما وانفجارات من داخل السجن.

وفرض السلطات في اليوم التالي حالة طوارئ أعلنها الرئيس «غويلرمو لاسو» لمدة 60 يوما، بعد مقتل 116 سجينا وجرح 80 آخرين في أعمال الشغب بالسجن

وقال لاسو: «من المؤسف أن الجماعات الإجرامية تحاول تحويل السجون إلى ساحات معارك في صراعات على النفوذ»، مؤكدا أن الدولة ستقدم المساعدة لأسر القتلى والمصابين.

كان مكتب المدعي العام الإكوادوري قد نشر معلومات عن 6 قتلى «تم قطع رؤوسهم داخل السجن الذي هرع إليه عشرات من عائلات وأقارب السجناء، طلبا للمعلومات».

في سياق آخر، توجه البابا بالدعاء ملتمسا عطية السلام لأرض ميانمار التي وصفها بـ«الحبيبية» وذلك لكي لا تضطر أيدي الذين يعيشون هناك بعد الآن إلى تجفيف دموع الألم والموت على حد تعبيره.