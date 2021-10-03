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بسبب إعصار «شاهين».. مصرع شخصين إثر انهيار جبل في عُمان

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بسبب إعصار «شاهين».. مصرع شخصين إثر انهيار جبل في عُمان بسبب إعصار «شاهين».. مصرع شخصين إثر انهيار جبل في عُمان

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أفادت وكالة الأنباء العُمانية بمصرع شخصين إثر انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية في عُمان، بسبب إعصار «شاهين»، الأحد.

ووفقا للوكالة، فإن الضحيتين يحملان جنسية أسيوية وتم انتشالهما من تحت الأنقاض مفارقين الحياة.

يشار إلى أن إعصار «شاهين» بدأ كمنخفض مداري اكتسب طاقة كبيرة جدًا في بحر عمان الذي يتميز بدرجة حرارة من 30 إلى 31 درجة بالتزامن مع المنخفض الجوي متعمق في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة، ما تسبب في انخفاض الضغط الجوي بشكل كبير جدًا داخل مركز المنخفض، مما حوله من منخفض مداري إلى إعصار من الفئة الأولى، وهي أقل فئة من الأعاصير من حيث القوة، لكنها لا تزال شديدة.

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