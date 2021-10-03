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منتخب اثيوبيا يستدعي شيملس بيكلي

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منتخب اثيوبيا يستدعي شيملس بيكلي منتخب اثيوبيا يستدعي شيملس بيكلي

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تلقى الأثيوبي شيملس بيكلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، استدعاء من منتخب أثيوبيا، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادًا لخوض مواجهتي جنوب افريقيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى .

ويلتقي منتخب اثيوبيا مع جنوب افريقيا يومي 9، 12، أكتوبر الجاري، في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى اثيوبيان خلال الساعات القليلة المقبلة، للانتظام في معسكر منتخب بلاده.

وكان "بيكلي" انضم إلى صفوف الجونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من فريق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ودعم الجونة صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من كريم طارق، جناح نادي إنبي، والإثيوبي شيلمس بيكلي صانع ألعاب المقاصة، ومحمد رزق، لاعب خط وسط إنبي، وعمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وخالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري ومحمود عبدالقادر ظهير أيسر بيراميدز.

ورحل عن الجونة الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، الذي انضم إلى صفوف الإسماعيلي، والظهير الأيمن التونسي محمد الحبيب يكن، الذي انتقل لصفوف النجم الساحلي التونسي، والكاميروني جوناثان نجويم، المنضم لفريق فيوتشر إف سي.

المصرى اليوم

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